Violento impatto tra una moto e un furgone gravemente ferita una ragazza di 18 anni

Un terribile incidente si è verificato al confine tra San Mauro Pascoli e Santarcangelo, sconvolgendo la comunità locale. Una giovane di appena 18 anni di Cesenatico è rimasta gravemente ferita in seguito a un violento scontro tra moto e furgone. La scena, che ha allertato immediatamente i soccorsi, ha lasciato tutti sconvolti: le autorità sono al lavoro per chiarire le cause di questa tragedia.

