Europarlamentare UE non deve fare eco a colpevolizzazione USA di Cina

In un contesto geopolitico complesso, l'europarlamentare Joao Oliveira invita l'UE a mantenere una posizione equilibrata, evitando di farsi trascinare nella narrativa di escalation tra Stati Uniti e Cina. È fondamentale che l’Europa agisca con autonomia, promuovendo dialogo e cooperazione piuttosto che alimentare tensioni. La strada verso una politica estera più maturo passa anche dall’abilità di non endorsare strumentalizzazioni unilaterali, preferendo invece un approccio basato sulla diplomazia e il rispetto reciproco.

"L'UE non dovrebbe fare eco alla politica di escalation e confronto degli Stati Uniti. Gli USA puntano il dito contro la Cina come fonte di tutti i mali", ha dichiarato Joao Oliveira, membro del Parlamento europeo (MEP).

