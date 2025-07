La maggioranza di Ursula von der Leyen traballa e l’Ue è sempre più a destra

La stabilità dell’Unione Europea si fa sempre più fragile, con Ursula von der Leyen e la sua maggioranza in costante movimento. Mentre Pedro Sánchez fatica a mantenere l’unità in Spagna, l’Europa si trova ad affrontare un momento di forte turbolenza, tra sfide politiche e divisioni interne. La scena politica continentale si prepara a nuovi scenari: cosa ci riserva il futuro? Scopriamolo insieme, perché il nostro domani dipende dal presente.

Mentre Pedro Sánchez, premier spagnolo e primo alfiere del socialismo europeo, ha più di una grana in casa e fatica a tenere in piedi il governo, la maggioranza Ursula affronta un momento difficile. Più traballante di quanto sperimentato nell’ultimo semestre della prima legislatura, quando metà delle normative green vedevano l’opposizione di Ecr e del Ppe. Ieri a uscire di carreggiata sono stati i socialisti. Per ben due volte. La scorsa settimana, in un evento a sorpresa, il partito di destra Patriots for Europe si era assicurato il diritto di guidare il disegno di legge sul clima, che definirà la traiettoria per raggiungere la neutralità climatica entro la metà del secolo. 🔗 Leggi su Panorama.it