Zaleuco e Nosside – La prossemica dell’amore in scena a Gioia Tauro

Venerdì 11 luglio alle 19, il Museo Archeologico Metauros di Gioia Tauro si trasformerà in un palcoscenico per "Zaleuco e Nosside – La prossemica dell’amore". Uno spettacolo coinvolgente che esplora le sfumature dell’intimità e delle relazioni attraverso un’interpretazione teatrale unica. Un’occasione imperdibile per immergersi nelle radici culturali e sentimentali del nostro patrimonio. Non mancate a questa proposta estiva destinata a emozionare grandi e piccini.

Andrà in scena venerdì 11 luglio alle 19 lo spettacolo teatrale "Zaleuco e Nosside – La prossemica dell’amore" al Museo Archeologico Metauros di Gioia Tauro. Uno spettacolo che rientra nelle attività estive del Museo, che hanno visto finora la partecipazione di tantissime famiglie e gruppi di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: zaleuco - nosside - prossemica - amore

Zaleuco e Nosside – La prossemica dell’amore in scena a Gioia Tauro l'11 luglio 2025.