Ilfattoquotidiano.it - Tutti i record di Jannik Sinner: quell’impressionante primato contro i top-10 che ha rubato a Roger Federer

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, il più vincente italiano nella storia del tennis. Non tanto guardando ai titoli in generale, quanto negli Slam, che poi sono quelli che davvero contano. Il tutto a soli 23 anni. L’Australian Open 2025 infatti non regala solo il secondo titolo consecutivo a Melbourne, ma anche il terzo Major della carriera. Tradotto: nessuno azzurro ne ha mai vinti tanti. Staccato Nicola Pietrangeli nella speciale classifica, vittorioso al Roland Garros nel 1959 e 1960 e fermo a due. Inoltre per l’altoatesino questo è il diciannovesimo trionfo della carriera, il quarto consecutivo dopo il Masters 1000 di Shanghai, le Atp Finals e la Coppa Davis della fine del 2024. Quella dia Melbourne è stata la ottava vittoria Slam dell’Italia. Oltre alla sue, ci sono stati i due successi di Pietrangeli al Roland Garros già menzionati, i trionfi di Adriano Panatta e Francesca Schiavone, sempre a Parigi (rispettivamente nel 1976 e 2010) e la vittoria di Flavia Pennetta allo US Open nel 2015.