Quotidiano.net - Trump choc: “Ho un piano per ripulire Gaza”. Israele accusa Hamas di violare gli accordi sul cessate il fuoco. Scontri e morti nel sud del Libano

Roma, 26 gennaio 2025 – Dopo la liberazione di 4 soldatesse israeliane da parte die quella di 200 prigionieri palestinesi dalle carceri israeliane, continuano a tenere banco le questioni legate alla gestione della (fragile) tregua e del futuro della striscia di. epaselect epa11852650 Internally displaced Palestinians wait to return to the northernStrip from the southernStrip, along Al Rashid road, in the west of Al Nusairat refugee camp, centralStrip, 25 January 2025. Israel andimplemented the first phase of a hostage release and ceasefire deal on 19 January 2025. EPA/MOHAMMED SABER