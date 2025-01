Ilveggente.it - Tifosi Ferrari in lacrime, Hamilton subito ko: colpa di Verstappen

Leggi su Ilveggente.it

Niente da fare per: la stagione si è già conclusa per il neo acquisto della.Non duellano per il titolo dal lontano 2021. Il che non fa altro che rendere ancor più affascinante l’ipotesi che Maxe Lewisarrivino a sfidarsi per la corona in palio alla fine del campionato. A maggior ragione adesso che il britannico, finalmente, è arrivato alla corte di Maranello e ha indossato la sua divisa, nuova di zecca, di colore rosso.inko:di(AnsaFoto) – Ilveggente.itLe possibilità che il nuovo acquisto di casalotti con il campione in carica per il titolo mondiale sono, in effetti, piuttosto elevate. Ed è proprio alla luce di tale consapevolezza che la stagione che presto entrerà nel vivo incuriosisce, e anche parecchio, gli amanti della Formula 1.