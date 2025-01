Oasport.it - Tabellone WTA Linz 2025: Cocciaretto e Bronzetti di scena nello storico torneo austriaco

Leggi su Oasport.it

Nella settimana in arrivo sui due massimi circuiti l’evento di maggior pregio ce l’ha la WTA. Va infatti inil 500 di, in Austria, un evento dalla lunga storia che ha subito una ricollocazione da fine a inizio anno. Ilè il secondo più antico in casa WTA tra quelli indoor, con un albo d’oro che include ben 13 campionesse Slam e 9 leader del ranking WTA. Anche Camila Giorgi s’impose nel 2018.Al via ci sono due italiane. Per Elisabettac’è la slovacca Rebecca Sramkova, incontrata a Zagabria nel 2021 quando la marchigiana stava cercando di riprendere quota in classifica e della nativa di Bratislava si erano quasi perse le tracce prima del ritorno in auge nel finale di 2024. Zona di, questa, con Potapova e soprattutto la ceca Karolina Muchova possibili protagoniste.