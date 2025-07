Permanenza Osimhen al Napoli Il Mattino | A Conte non dispiacerebbe averlo in rosa

Il futuro di Victor Osimhen al Napoli è ancora avvolto da incertezza, ma le ultime notizie svelano un possibile cambio di rotta. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il ritorno di fiamma tra l’attaccante e il club partenopeo potrebbe concretizzarsi, con lo staff di mercato pronto a ricucire la situazione. A Conte, infatti, non dispiacerebbe affatto averlo in rosa, rafforzando così l’attacco azzurro per una stagione ancora più entusiasmante.

L’edizione odierna de Il Mattino scrive del Napoli e del futuro di Victor Osimhen. Il particolare, rivela di un possibile ritorno di fiamma, con l’attaccante che potrebbe anche restare in azzurro: “’l nigeriano è in uscita da Napoli, è cosa nota, ma negli ultimi giorni lo staff di mercato napoletano ha provato a ricucire la . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: napoli - osimhen - mattino - permanenza

Osimhen, colpo di scena a Napoli: "Viene a Dimaro con Conte" | Scatta il piano del club - Il mondo del calcio è in fermento: Osimhen ha fatto un sorprendente passo a Dimaro con Conte, scatenando il piano segreto del Napoli.

IL MATTINO - Napoli, apertura di Conte alla permanenza di Osimhen Vai su X

? Il Mattino lancia la bomba in prima pagina: "Napoli-Osimhen, ritorno di fiamma" Secondo l’edizione odierna del quotidiano, il club azzurro avrebbe riallacciato i rapporti con Victor Osimhen per discutere del suo futuro. L’ipotesi di una permanenza in azzu Vai su Facebook

Calciomercato Napoli, ribaltone Osimhen: ritorno di fiamma, Conte apre alla permanenza; ?? CLAMOROSO. Il Mattino: “Conte apre alla permanenza di Osimhen a Napoli”; Calciomercato Napoli, Il Mattino - Conte apre alla permanenza di Osimhen! Contatti avviati negli ultimi giorni: i dettagli.

Permanenza Osimhen al Napoli, Il Mattino: “A Conte non dispiacerebbe averlo in rosa” - L'edizione odierna de Il Mattino scrive del Napoli e del futuro di Victor Osimhen. Lo riporta dailynews24.it

Calciomercato Napoli, Il Mattino - Conte apre alla permanenza di Osimhen! Contatti avviati negli ultimi giorni: i dettagli - A rivelare questa clamorosa indiscrezione è l'edizione odierna de Il Mattino che spiega come lo staff di mercato az ... msn.com scrive