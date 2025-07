Italia la parità di genere è ancora un miraggio | meno del 28% delle donne ai vertici aziendali Quali le barriere e le soluzioni? Rapporto Deloitte

In Italia, la parità di genere sul fronte lavorativo rimane un obiettivo lontano: meno del 28% delle donne occupa ruoli di vertice nelle aziende. Il rapporto Deloitte, in collaborazione con UN Women Italy e Winning Women Institute, analizza le barriere ancora insormontabili e propone soluzioni concrete per cambiare rotta. È fondamentale agire ora per costruire un futuro più equo e inclusivo, dove il talento femminile possa davvero fare la differenza.

Un rapporto di Deloitte, in collaborazione con UN Women Italy e Winning Women Institute, ha messo in luce una situazione complessa per l'occupazione femminile in Italia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

