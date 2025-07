Autostrada A1 | chiusure notturne della stazione Monte San Savino

Se viaggiate lungo l'autostrada A1, attenzione: per tre notti, la stazione di Monte San Savino sarà chiusa per lavori di pavimentazione. Questa temporanea chiusura potrebbe causare disagi, ma è fondamentale per garantire una viabilità più sicura e confortevole in futuro. Prima di mettervi in viaggio, informatevi sulle alternative e pianificate il percorso con anticipo. Restate aggiornati per evitare spiacevoli sorprese sulla strada.

Per tre notti per consentire lavori di pavimentazione L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: chiusure notturne della stazione Monte San Savino

In questa notizia si parla di: autostrada - chiusure - notturne - stazione

Lavori in autostrada: nuove chiusure in programma sull'A26 - Nuove chiusure notturne sono programmate per questa settimana sull'A26. Secondo il comunicato di Autostrade per l'Italia, le chiusure sono necessarie per lavori di manutenzione dei pali luce, con limitazioni che inizieranno dalle 22 di martedì 13 fino alle 6 di mercoledì.

Novità in arrivo nella zona della stazione a Sesto San Giovanni grazie al bando pensato per efficientare il sistema della mobilità urbana Vai su Facebook

Anagni, Bisarca perde due auto in autostrada; Autostrade, i tratti chiusi in Toscana per lavori: ecco dove e quando; Autostrada A1: chiusure notturne stazione entrata di Valdichiana in direzione Firenze.

Autostrada A1: chiusure notturne della stazione Incisa Reggello e del tratto Calenzano Barberino di Mugello - Per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, sarà chiusa la stazione di Incisa Reggello, secondo il ... Segnala firenzepost.it

Autostrada chiusa fra Val di Sangro e Vasto nord per lavori notturni di pavimentazione - Sarà invece chiusa per lavori l'area di servizio Alento est, dalle ore 22 di mercoledì 9, alle ore 6 di giovedì 10 luglio ... Secondo chietitoday.it