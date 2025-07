Juve passi avanti per Sancho Capitolo Osimhen | anche Vlahovic tra le opzioni

La Juventus si prepara a una vera e propria rivoluzione offensiva, con l’obiettivo di rinforzare il reparto in modo strategico e definitivo. Dopo aver messo sotto contratto Jonathan David, i bianconeri puntano a due ulteriori acquisti di spessore, tra cui il sogno Victor Osimhen, ma anche l’inglese Jadon Sancho si avvicina alle 'Vecchie Signore'. Tra le opzioni ci sono anche Vlahovic, alla ricerca di una nuova collocazione, e altre sorprese che potrebbero cambiare il volto della squadra.

Torino, 5 luglio 2025 – La Juve pronta a rivoluzionare l'attacco. Preso Jonathan David, l'idea della dirigenza è quella di effettuare altri due colpi per potenziare il reparto sia in qualità che profondità (anche su più ruoli). Il sogno resta sempre Victor Osimhen, pista costantemente battuta da Comolli, ma si registrano ulteriori passi avanti per Jadon Sancho, in uscita dal Manchester United. Poi, il consueto e ormai cronico nodo Vlahovic: il centravanti potrebbe essere inserito nell'operazione per il nigeriano? I bianconeri vogliono evitare a tutti i costi un parametro zero.

Sané Juve, la rivelazione: «Passi in avanti». Il talento del Bayern Monaco può arrivare in bianconero? Tutti i dettagli - L'interesse della Juventus per Leroy Sané del Bayern Monaco si intensifica. Secondo l'esperto di mercato Paolo Paganini, l'attaccante potrebbe essere una delle prossime mosse della dirigenza bianconera.

#Sancho dopo #David, la #Juve rivoluziona il suo mercato: passi avanti per chiudere Vai su X

La Juve si avvicina a #Jadon #Sancho. Passi in avanti dei bianconeri che stanno negoziando sulla base di 5.5M€ (più bonus) col calciatore in uscita dal Manchester United. Parti vicine, si sta lavorando anche col club inglese (valutazione 25M€). #calciomerca Vai su Facebook

