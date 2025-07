Falso allarme incendio su volo Ryanair da Palma di Maiorca | 18 feriti

Un falso allarme incendio su un volo Ryanair da Palma di Maiorca a Manchester ha provocato il panico e 18 lievi feriti, sei dei quali trasportati in ospedale. L’incidente è avvenuto a mezzanotte e mezza, mentre l’aereo era ancora sulla pista. La pronta risposta delle autorità ha evitato conseguenze peggiori, ma l’episodio solleva importanti questioni sulla gestione delle emergenze in aeroporto. La compagnia...

18 feriti lievi, di cui sei trasportati in ospedale: è il bilancio di un falso allarme incendio sul volo Ryanair in partenza Palma di Maiorca diretto a Manchester. Il tutto è accaduto mezzanotte e mezza, quando il velivolo si trovava ancora su una delle piste dell’aeroporto. A riportare la notizia fonti dei servizi di soccorso anticipate dalla stampa locale, Cronica Balear. Falso incendio su volo Ryanair, 18 feriti. In un comunicato la compagnia aerea spiega quanto è accaduto. “Il volo da Palma a Manchester ha interrotto il decollo a causa di un falso allarme incendio segnalato da una spia luminosa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Falso allarme incendio su volo Ryanair da Palma di Maiorca: 18 feriti

