Aversa controlli nella movida | tre denunce e sanzioni per oltre 16mila euro

Nella vibrante cornice della movida di Aversa, i Carabinieri hanno intensificato i controlli, garantendo sicurezza e ordine tra divertimento e responsabilità. Con 132 persone identificate e 73 veicoli fermati, l’operazione ha portato a tre denunce e sanzioni per oltre 16mila euro. Un esempio di come la vigilanza sia fondamentale per preservare l’atmosfera festosa senza sacrificare la sicurezza di tutti.

Controlli straordinari dei Carabinieri nella serata di ieri ad Aversa, nell’area della cosiddetta movida. I militari della Compagnia normanna hanno passato al setaccio strade e locali, identificando 132 persone e fermando 73 veicoli. Il bilancio dell’operazione è di tre denunce, oltre 30 sanzioni e multe per un totale di oltre 16mila euro. Aversa, controlli nella . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa, controlli nella movida: tre denunce e sanzioni per oltre 16mila euro

