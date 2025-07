Rosa Juve 2025 26 Nerozzi fa i nomi | Tudor deve ripartire da loro tre Vi dico la mia sulla Juventus attuale

La Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella stagione 2025/26, con Nerozzi che sottolinea l'importanza di ripartire dai nomi chiave come Rosa, Juve e Tudor. La rosa bianconera, ancora in fase di definizione, si confronta con sfide e ambizioni ambiziose, mentre il futuro del club si gioca tra rinnovamenti e tradizione. Ma quali saranno i pilastri su cui Tudor farà affidamento? Scopriamolo insieme.

Rosa Juve 202526, Nerozzi ha commentato la squadra bianconera in vista della prossima stagione: le dichiarazioni in esclusiva a . In esclusiva a  .com, è intervenuto il giornalista del Corriere della Sera Massimiliano Nerozzi. Le sue dichiarazioni post Mondiale per Club sulla nuova rosa della Juve di Tudor. ROSA JUVE 202526 – « Di positivo si porta che comunque un asse della squadra ce l'ha, cioè portiere, centrocampista e davanti, trequartista insomma che sono Di Gregorio, Thuram e Yildiz. Sono tre giocatori secondo me di livello sui quali la Juve può puntare a occhi chiusi. Per tutto il resto ho la sensazione che la squadra bianconera torni dagli Stati Uniti con più domande che risposte perché come prima ricordavi tu qual è la vera Juve? Le prime due vittorie sono state fatte con squadre nettamente inferiori ma non lo dico io, lo dicevano i giocatori della Juve nel post, e poi contro avversari molto più forti, in una partita hai perso malissimo – contro il City – l'altra, diciamo che hai salvato l'onore però non hai mai rischiato di vincere – col Real – quindi qual è la vera Juve? Boh, adesso come ha detto Tudor si riposeranno.