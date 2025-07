Non ricordo quanti aborti ho subito Penso quattro o cinque Rimanevo incinta sempre Le mie figlie? Le amo ma mi hanno rovinato la carriera | così Lily Allen

Lily Allen, artista e mamma, ha deciso di condividere un aspetto molto personale della sua vita, rivelando le sfide e i dolori nascosti dietro il suo sorriso. Tra relazioni complicate e perdite dolorose, la sua storia ci ricorda quanto sia importante parlare apertamente di tematiche spesso taboo. La sua testimonianza è un invito a riflettere sulla complessità delle emozioni umane e sul coraggio di affrontare le proprie verità .

Durante il suo podcast Miss me? aveva raccontato di essersi iscritta all’app di incontri per celebritĂ Raya fingendo di “cercare altre donne” e di avere scoperto che suo marito, David Harbour, aveva un profilo segreto attivo da almeno un mese. Così, Lily Allen ha confermato il sospetto di essere stata tradita. Ora la cantante, mamma di due figlie, torna a parlare della sua vita privata sempre nel suo spazio: “Non ricordo quanti aborti ho subito. Penso quattro o cinque. Rimanevo incinta sempre, sempre”. In un dialogo con la co-condutrrice Miquita Oliver, Allen ha aggiunto: “Ricordo che una volta rimasi incinta e quell’uomo pagò l’aborto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it