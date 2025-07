Esonda il Seveso in Brianza 15 persone evacuate a Lentate | le immagini dall' alto

L’ondata di maltempo ha scatenato l’esondazione del Seveso in Brianza, costringendo all’evacuazione 15 persone a Lentate. Le immagini dall’alto mostrano un paesaggio trasformato e le abitazioni invase dall’acqua lungo via Petrarca. I vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di prosciugamento, mentre si monitorano attentamente le condizioni. La comunità si prepara a fronteggiare questa emergenza, sperando in una rapida risoluzione della situazione.

Esondazione del Seveso a causa delle forti piogge che in mattinata hanno colpito la Brianza. Sono 15 le persone evacuate a Lentate sul Seveso dove il fiume è esondato invadendo le abitazioni in particolare lungo via Petrarca. Le squadre dei vigili del fuoco sono ora al lavoro per le operazioni di prosciugamento che inizieranno non appena il livello del fiume lo consentirà in condizioni di sicurezza. Oltre 50 le richieste arrivate alla sala operativa del comando provinciale per allagamenti e caduta di alberi in tutta la Brianza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Esonda il Seveso in Brianza, 15 persone evacuate a Lentate: le immagini dall'alto

In questa notizia si parla di: seveso - brianza - persone - evacuate

Un futuro più verde per la Brianza. Svelato il Parco Valle del Seveso - Sei un copywriter italiano. Scrivi un’introduzione brillante e grammaticalmente corretta in max 80 parole: tono chiaro, coinvolgente.

Un nubifragio fa esondare il Seveso, famiglie evacuate in Brianza. Il fiume ha raggiunto il livello di attenzione anche nel Milanese. Attivata la vasca per salvare i quartieri dell'onda di piena #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/07/05/forti-nubifragi-a-c Vai su X

Danni e allagamenti per il maltempo su Monza e Brianza; Il Seveso esonda a Lentate: evacuate (ancora) due famiglie che vivono vicino al fiume; Il fiume Seveso esonda a Lentate, due famiglie evacuate in Brianza: Non ne possiamo più.

Maltempo: esonda il Seveso in Brianza, 15 persone evacuate a Lentate - Esondazione del Seveso a causa delle forti piogge che in mattinata hanno colpito la Brianza. Da msn.com

Esondazione del seveso a lentate sul seveso: 15 evacuati e vigili del fuoco al lavoro dopo le forti piogge in brianza - Le intense piogge hanno causato l’esondazione del fiume Seveso in Brianza, con allagamenti e evacuazioni a Lentate sul Seveso; vigili del fuoco e protezione civile sono intervenuti per gestire l’emerg ... gaeta.it scrive