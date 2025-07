La Roma fa il pieno d’amore | oltre 40.000 abbonati E Aldair celebra i tifosi FOTO

uno stadio che sarà più che mai il cuore pulsante di una passione infinita. La Roma dimostra ancora una volta che l’amore per i suoi colori non conosce limiti, unendo tifosi e giocatori in un’unica grande famiglia pronta a scrivere nuove emozioni nella storia del calcio italiano.

Un amore che non conosce condizioni, scadenze o calcoli. Un legame che si rinnova ogni anno, a prescindere da tutto. Nella serata di ieri la Roma ha chiuso ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione 202425, registrando numeri straordinari: in appena due settimane dall’apertura, sono state staccate oltre 40.000 tessere. Un risultato che certifica, ancora una volta, la forza e la fedeltà del popolo giallorosso. Uno stadio che sarà sempre pieno. I dati sono impressionanti non solo per la rapidità con cui sono stati raggiunti, ma per ciò che rappresentano. In un’estate di cambiamenti, con una nuova guida tecnica e un mercato ancora in costruzione, i tifosi romanisti hanno risposto con una compattezza rara, spingendo la società a chiudere in anticipo la vendita. 🔗 Leggi su Sololaroma.it