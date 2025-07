Texas sommerso solidarietà di Mattarella a Trump | Cordoglio per un popolo amico

In un gesto di vicinanza e solidarietà, il presidente Mattarella ha espresso il suo cordoglio a Trump per la tragedia che ha colpito il Texas, definita "scioccante" e "terribile" da quest’ultimo. La calamità ha devastato il cuore del Texas centrale, cancellando storici campi estivi e lasciando dietro di sé una scia di distruzione. Mentre i soccorsi continuano senza sosta, l’impegno di Trump e delle autorità federali resta forte per alleviare le sofferenze di un popolo amico.

Una calamità che il presidente statunitense ha definito "scioccante" e "terribile", che ha raso al solo gli storici campi estivi che costellano le rive del fiume nel Texas centrale. I soccorsi proseguono senza sosta e Trump ha promesso di lavorare con il governatore per attivare anche un sostegno federale.

