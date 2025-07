Cina | competizione di restauro di reliquie culturali a Luzhou

Nella suggestiva cornice di Luzhou, nel cuore del Sichuan, si è svolta la seconda edizione della National Cultural Heritage Vocational Skills Competition, un palcoscenico di eccellenza dedicato al restauro di reliquie culturali. Con quasi 300 partecipanti impegnati in sei diverse categorie, l’evento ha celebrato l’arte e la maestria nel preservare il patrimonio cinese, tra cui manufatti di calligrafia, pittura e metallo. Un’occasione unica per scoprire i talenti di domani nel restauro culturale.

Concorrenti si sfidano nel restauro di manufatti di calligrafia e pittura su carta durante la seconda edizione della National Cultural Heritage Vocational Skills Competition, tenutasi nella citta’ di Luzhou, nella provincia cinese sud-occidentale del Sichuan, il 4 luglio 2025. Iniziato il 3 luglio, l’evento di quattro giorni ha attratto quasi 300 partecipanti in gara in sei categorie. Un concorrente gareggia nel restauro di manufatti in metallo durante la seconda edizione della National Cultural Heritage Vocational Skills Competition, tenutasi nella citta’ di Luzhou, nella provincia cinese sud-occidentale del Sichuan, il 5 luglio 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it