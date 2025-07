Bimbo trova dei soldi per strada e li dona alla Caritas | Un piccolo segno che ci dà fiducia nel futuro

In un mondo spesso frenetico, un gesto di innocenza e generosità può riscaldare il cuore di tutti noi. Un bambino di Casina, trovando dei soldi per strada, ha scelto di donarli alla Caritas, dimostrando che anche i più piccoli possono credere nel futuro e fare la differenza. Un esempio che ci invita a sognare e a credere nel bene. Questa è una piccola storia che ci ricorda quanto sia potente un gesto disinteressato. Continua a leggere.

Ha trovato dei soldi in strada mentre passeggiava insieme alla mamma e ha deciso di donarli alla Caritas. Protagonista di questa storia, che arriva da Casina, in provincia di Reggio Emilia, è un bimbo delle elementari che ha voluto compiere un gesto disinteressato, di grande generosità. A raccontare l'accaduto è la Caritas di Casina in un post sui social: "Una piccola storia bella".