Bruno è stato ucciso con crudeltà Ora giustizia | il grido dell’europarlamentare Squarta contro la violenza sugli animali

La tragica morte di Bruno, un eroe a quattro zampe, ha scosso il cuore di tutti. Questo cane molecolare, premiato dal Presidente Giorgia Meloni, ha sacrificato la propria vita per salvare altre. L'indignazione dell’europarlamentare Marco Squarta si fonde con il dolore di una nazione: chi ha commesso questa crudeltà deve pagare. La lotta contro la violenza sugli animali non può e non deve fermarsi.

"Bruno non era solo un cane. Era un eroe, un salvatore di vite umane, premiato anche dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ed è stato ucciso in modo atroce. Ora chi lo ha fatto deve pagare". È un fiume di dolore e indignazione la dichiarazione dell'europarlamentare Marco Squarta dopo la brutale uccisione di Bruno, un cane molecolare da soccorso, addestrato in Svizzera e impiegato in operazioni di ricerca e salvataggio. Secondo quanto riportato, Bruno è stato vittima di un gesto di inaudita crudeltà: esche imbottite di chiodi sono state lanciate all'interno del suo recinto, provocandone la morte.

