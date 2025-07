Incidente mortale oggi a Rimini | chiuso per più di 3 ore un tratto della via Emilia

Tragedia a Rimini: un incidente mortale sulla via Emilia ha sconvolto la città, causando la chiusura del traffico per oltre tre ore. Due scooter coinvolti, uno dei quali ha avuto conseguenze drammatiche per le persone a bordo, mentre un'auto si è trovata al centro della scena. Un bilancio difficile che ricorda quanto la sicurezza stradale sia essenziale. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti su questa tragica vicenda.

Rimini, 5 luglio 2025 – Incidente sulla via Emilia a Rimini tra due veicoli e uno scooter attorno alle 12.30: una persona è morta, mentre altre due sono rimaste ferite. Sul ciclomotore erano in sella due persone, mentre nell'auto vi era il solo conducente. I due scooteristi sono volati dal mezzo, hanno sfondato il parabrezza della Opel Corsa e sono poi caduti violentemente sull'asfalto. Per uno dei due non c’è stato nulla da fare. Sulla SS9 “Via Emilia” è stato chiuso fino alle 16 circa il tratto in entrambe le direzioni, dal km 1,600 al km 2,600, nella zona Nord di Rimini, nei pressi del quartiere fieristico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente mortale oggi a Rimini: chiuso per più di 3 ore un tratto della via Emilia

In questa notizia si parla di: rimini - emilia - chiuso - tratto

Turismo estate 2025: Emilia-Romagna al top con 4 mete, Rimini perde un primato - L’estate 2025 si conferma protagonista in Emilia Romagna, che si distingue con ben quattro mete tra le più apprezzate.

#Cronaca Nel 2023 l’incendio doloso ai mezzi Polfer a Rimini, poi la rivendicazione sul web. La lunga indagine e la scoperta del covo del gruppo: è un circolo nel forlivese. Blitz della Digos in diverse città: al setaccio gli indumenti, c’è del Dna femminile Vai su Facebook

EMILIA-ROMAGNA, ANAS: TRATTO CHIUSO SULLA SS9 “VIA EMILIA” A RIMINI A CAUSA DI UN INCIDENTE MORTALE; Incidente mortale oggi a Rimini: chiuso tratto della via Emilia; Via Emilia chiusa al traffico a Rimini a causa di un incidente mortale.

Incidente mortale oggi a Rimini: chiuso tratto della via Emilia - Una persona è deceduta nello schianto tra 2 veicoli e una moto indicativamente tra Miramare e Rivazzurra. Come scrive msn.com

EMILIA-ROMAGNA, ANAS: TRATTO CHIUSO SULLA SS9 “VIA EMILIA” A RIMINI A CAUSA DI UN INCIDENTE MORTALE - Sulla SS9 “Via Emilia” è chiuso il tratto in entrambe le direzioni, dal km 1,600 al km 2,600, a Rimini a causa di un incidente tra due veicoli e una motocicletta nel quale ha perso la vita e una perso ... Si legge su informazione.it