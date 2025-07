Saldi in Toscana | 1600 persone ai Gigli in attesa dell’apertura Anche da fuori regione

Un’ondata di entusiasmo e shopping si è riversata questa mattina ai Gigli di Campi Bisenzio, con ben 1600 persone in fila sotto il sole cocente per la prima giornata dei saldi estivi. Nonostante l’afa e il caldo torrido, appassionati da tutta la Toscana e oltre hanno sfidato le temperature per assicurarsi le offerte imperdibili. È un segnale forte: i saldi nella regione sono ufficialmente entrati nel vivo, pronti a regalare emozioni e occasioni convenienti a tutti.

Hanno sfidato l'afa ed il caldo torrido le 1600 persone che stamattina, 5 luglio 2025, a Campi Bisenzio erano in fila ad attendere l'apertura del centro commerciale I Gigli per il primo giorno dei saldi estivi, arrivate non solo da fuori provincia ma anche da altre regioni

