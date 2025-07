Vlahovic Juventus spunta un interessante retroscena! Ha rifiutato il Napoli era pronto uno scambio clamoroso! Le ultimissime

Un retroscena sorprendente scuote il calcio italiano: Dusan Vlahovic avrebbe rifiutato il Napoli, nonostante uno scambio clamoroso fosse ormai pronto. La Juventus si trova al centro di un vortice di voci e trattative in fermento, con il talento serbo deciso a restare in bianconero. Le ultime indiscrezioni del Corriere della Sera rivelano dettagli esclusivi su questa querelle di mercato. Ma cosa si nasconde dietro questa decisione? Scopriamolo insieme.

Vlahovic Juventus, c’è un interessante retroscena delle ultime ore! L’attaccante ha detto no al Napoli, era pronto uno scambio! Il calciomercato della Juventus si infiamma, e al centro della tempesta c’è Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000 arrivato a Torino nel gennaio 2022 dalla Fiorentina. Secondo un’indiscrezione riportata dal Corriere della Sera, il numero 9 . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Vlahovic Juventus, spunta un interessante retroscena! Ha rifiutato il Napoli, era pronto uno scambio clamoroso! Le ultimissime

In questa notizia si parla di: vlahovic - juventus - interessante - retroscena

Juventus, l’indizio di mercato è chiarissimo: coinvolti Vlahovic e Kolo Muani - La Juventus si prepara a un'importante strategia di mercato in vista della prossima stagione. Un indizio chiaro coinvolge due attaccanti: Vlahovic e Kolo Muani.

È il Jonathan David day in casa Juventus! Dall’arrivo a Malpensa alle visite e la firma con i bianconeri: tutti i retroscena da Torino sul colpo... Vai su Facebook

Juventus, il caso Vlahovic vicino alla svolta: la soluzione alla Osimhen, il Milan guarda e c’è chi punta il dito sull’Inter; Yildiz e la Juve, cosa sta succedendo? Il retroscena su alcuni club inglesi. E Vlahovic intanto...; Il retroscena: Allegri-Vlahovic, dai contatti di 4 giorni fa all’attesa Milan.

Juventus, il caso Vlahovic vicino alla svolta: la soluzione alla Osimhen, il Milan guarda e c’è chi punta il dito sull’Inter - Juventus, il caso Vlahovic potreebbe essere vicino alla svolta: previsto un summit tra Comolli e Ristic. Secondo sport.virgilio.it

Corsera - Clamoroso Vlahovic: il serbo rifiuta il Napoli in uno scambio per Osimhen - L'edizione odierna del "Corriere della Sera" svela un retroscena clamoroso su Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000 in uscita dalla Juventus: il giocatore avrebbe ... Si legge su tuttojuve.com