Malore sui binari a Macerata | muore un operaio durante i lavori sulla linea ferroviaria

Una tragedia sconvolge Macerata: un operaio di circa 50 anni perde la vita a Sforzacosta durante i lavori sulla linea ferroviaria, colpito da un improvviso malore. La giovane vita interrotta sul luogo di lavoro solleva ancora una volta il velo sulla sicurezza e i rischi del settore.

Tragedia a Sforzacosta, vittima un uomo di circa 50 anni. Dramma questa mattina, 5 luglio, a Sforzacosta, frazione di Macerata, dove un operaio di circa 50 anni ha perso la vita a causa di un malore improvviso mentre stava lavorando sui binari della tratta Macerata-Albacina, attualmente oggetto di lavori di elettrificazione. Il malore è avvenuto intorno a mezzogiorno, mentre l'uomo era impegnato nell'intervento infrastrutturale previsto per l'estate, periodo in cui la linea è sospesa per permettere l'esecuzione in sicurezza dei lavori. I soccorritori, giunti tempestivamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.