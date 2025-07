Cobolli trionfa contro Mensik | per la prima volta in carriera agli ottavi di Wimbledon

Un giovane talento italiano conquista il suo primo storico passaggio agli ottavi di Wimbledon, scrivendo un capitolo entusiasmante nella sua carriera. Flavio Cobolli, classe 2002, ha dimostrato tutta la sua determinazione e talento, superando Mensik con una prestazione impeccabile. Questa impresa segna un decisivo passo avanti in un torneo prestigioso e promette di scrivere ancora pagine emozionanti. Il percorso di Cobolli a Londra è solo all'inizio e non ...

