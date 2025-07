Piazzano gli ombrelloni e li lasciano sulla spiaggia libera a Cecina blitz e sequestri della Guardia Costiera

In un’azione decisa alla scoperta di abusi e irregolarità, la Guardia Costiera di Cecina ha blitzato questa mattina, sequestrando ombrelloni abbandonati e attrezzature non autorizzate sulla spiaggia libera. Un intervento che ribadisce l’importanza del rispetto delle regole e della tutela del nostro patrimonio balneare. La lotta contro il fenomeno della cosiddetta "pirateria" balneare continua senza sosta, per garantire a tutti un’estate sicura e rispettosa dell’ambiente.

CECINA – Alle prime ore del mattino della giornata di oggi (5 luglio) i militari della Guardia Costiera dell’Ufficio locale marittimo di Cecina, sotto il coordinamento della direzione marittima di Livorno e con il supporto della polizia municipale di Cecina, hanno posto sotto sequestro, a carico di ignoti, attrezzature balneari rinvenute lungo le spiagge libere del litorale. Inoltre sono state poste sotto sequestro attrezzature balneari e sanzionati due operatori commerciali autorizzati al noleggio di tali attrezzature ma che avevano posizionate le stesse in spiaggia senza la presenza di clienti e prima dell’orario di balneazione, sanzione pari a 1032 euro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

