Santa Marinella ospita il primo Press Tour dedicato all' Itinerario identitario dei Borghi Marinari

Santa Marinella si prepara a scrivere una nuova pagina di valorizzazione culturale con il primo press tour dedicato all’itinerario identitario dei borghi marinari. Un’occasione unica per portare alla luce le bellezze autentiche del litorale nord del Lazio e consolidare la LAZIO BLUE ROUTE come meta imperdibile per turisti e appassionati. La scoperta di queste perle nascosta sta per iniziare, e il futuro del turismo locale si prospetta più brillante che mai.

Il primo Press Tour organizzato dal Comune di Santa Marinella rende tangibile la LAZIO BLUE ROUTE che da oggi diventa una realtà. Una rappresentanza di giornalisti ed esperti di comunicazione sui social sono entrati in contatto con il progetto attraverso la fruizione di alcune esperienze legate al tratto pilota dell'itinerario identitario turistico-culturale dedicato ai Borghi Marinari che riguarda il litorale nord del Lazio, da Montalto di Castro fino alla Capitale. Il briefing tecnico offerto ai professionisti che hanno partecipato al Tour è stato condotto presentando la Guida Turistica “LAZIO BLUE ROUTE: I SANTI DEL MARE” che riporta dettagliatamente le caratteristiche del percorso ed una serie di inedite informazioni culturali e turistiche, tra cui la ricognizione completa delle statue votive sommerse che si trovano lungo il litorale del nord del Lazio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Santa Marinella ospita il primo Press Tour dedicato all'Itinerario identitario dei Borghi Marinari

