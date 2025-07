WWE | Vendite deludenti per Evolution Saturday Night’s Main Event invece vola verso il sold out

Mentre WWE si prepara a dominare il weekend con Saturday Night’s Main Event, che sta andando verso il tutto esaurito, l’attenzione si accende anche sul ritorno di Evolution, l’evento tutto al femminile. Tuttavia, i dati di vendita dei biglietti preoccupano gli addetti ai lavori: il successo di uno contrasta con le difficoltà dell’altro, evidenziando una sfida cruciale per la compagnia. La domanda ora è: quale delle due iniziative saprà conquistare il pubblico e lasciare il segno?

La WWE sta affrontando un problema significativo con il ritorno dell’evento tutto al femminile Evolution, con dati di vendita biglietti preoccupanti a pochi giorni dallo show. I numeri parlano chiaro: Evolution fatica mentre SNME vola. Secondo un aggiornamento pubblicato da WrestleTix il 4 luglio, la situazione per il weekend alla State Farm Arena di Atlanta mostra un contrasto netto tra i due eventi. Saturday Night’s Main Event, previsto per il 12 luglio con il match di ritiro di Bill Goldberg contro Gunther, sta per registrare il tutto esaurito con 10.731 biglietti distribuiti e solo 1.784 ancora disponibili. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Vendite deludenti per Evolution, Saturday Night’s Main Event invece vola verso il sold out

