Il sud est della Turchia devastato dagli incendi

Il sud-est della Turchia si trova di fronte a una crisi senza precedenti: gli incendi boschivi, concentrati nella regione di Hatay, stanno devastando vaste aree per il sesto giorno consecutivo. Con 65 incendi in 12 province negli ultimi dieci giorni, la natura e le comunità locali sono messe a dura prova. È fondamentale agire rapidamente per proteggere questo patrimonio naturale e scongiurare ulteriori danni.

Hatay, 5 lug. (askanews) - Gli incendi boschivi continuano a propagarsi per il sesto giorno consecutivo nella città di Hatay, nel sud-est della Turchia. Negli ultimi dieci giorni si sono verificati 65 incendi forestali in 12 province turche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il sud est della Turchia devastato dagli incendi

In questa notizia si parla di: incendi - turchia - devastato - dagli

Turchia, allarme incendi: oltre 50mila evacuati e circa 200 le abitazioni bruciate - L'emergenza incendi in Turchia si intensifica: oltre 50.000 evacuati e circa 200 case distrutte, tra cui 64 a Bilecik.

Che fine ha fatto Joao Pedro? Dopo l'addio a #Cagliari, Turchia, Brasile, Inghilterra e ora (forse) una nuova avventura in Messico Vai su Facebook

Il sud est della Turchia devastato dagli incendi; Turchia, gli incendi devastano l'area di Smirne - il video; La Turchia combatte contro gli incendi boschivi mortali.

Incendi devastanti in Turchia: la situazione si fa critica - Non crederai mai a quanto sta accadendo in Turchia: incendi mortali, evacuazioni di massa e un clima sempre più ostile. Segnala notizie.it

Incendi in Turchia, le fiamme devastano l'area di Smirne - le immagini - I Vigili del fuoco in Turchia sono ancora impegnati a combattere le fiamme che hanno devastato i pendii boscosi nella parte occidentale del Paese. Secondo repubblica.it