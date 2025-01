Ilveggente.it - Pronostico Lazio-Fiorentina: vendetta servita con lo stesso risultato

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della ventiduesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni,, diretta tv e streaming.Primo posto nel girone di Europa League. Squadra continuamente in crescita. La sensazione di aver messo alle spalle il momento negativo. Sì, gira tutto bene, al momento, dentro ladi Baroni che non molla la presa in nessun modo e che, anzi, continua ad alzare il livello delle sue prestazioni.con lo(Lapresse) – Ilveggente.itLo ha fatto vedere giovedì sera contro la Real Sociedad, distrutta nel primo tempo. Una gara totalmente in gestione quella dei biancocelesti che poi hanno sfruttato anche la superiorità numerica per non spendere chissà quali energie. Tenute appunto per la sfida di domenica sera ad unain fortissima crisi, che non vince da parecchio tempo e che anche contro il Torino, in vantaggio di un gol e di un uomo, si è fatta rimontare.