Paura al Brennero, frana colpisce treno: 47 persone evacuate

Bolzano, 26 gennaio 2025 –sulla linea ferroviaria del: unaha colpito unche viaggiava nella zona, mentre si trovava a circa un chilometro dalla stazione di Vipiteno. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma le 47a bordo del convoglio sono state. Il personale della Rete ferroviaria italiana sta lavorando per ripulire i binari e ripristinare la normale circolazione. Al momento, il traffico funziona su una sola linea in direzione. Sul posto anche il coordinatore del servizio d’emergenza di Vipiteno, la polizia ferroviaria e il personale di Trenitalia. I viaggiatori sono stati evacuati dai vigili del fuoco, per poi essere riportati alla stazione di Vipiteno. Da lì hanno potuto proseguire il viaggio con unsostitutivo.