Juventusnews24.com - Pardo nota le differenze: «Napoli su una strada dritta e diretta, la Juve ha scelto un’altra strada. Chiaro ora accada questo»

di RedazionentusNews24evidenzia quelledopo la sconfitta dellain casa del: il suo commento dopo il match del MaradonaPierluigi, a Dazn, ha analizzato così letradopo la sconfitta dei bianconeri al Maradona, prima in Serie A in questa stagione.LE PAROLE – «Due rivoluzioni, due cambi in panchina, due società che hanno speso tanto in estate. Ilhauna, laun progetto a lungo termine.che poi ora i risultati sono diversi».Leggi suntusnews24.com