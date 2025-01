Ilgiorno.it - Nuovo asilo a Palazzo Pignano, stop dal Tar. E’ scontro sul fondo da confiscare

(Cremona), 26 gennaio 2025 – Tutto fermo. Il Tar del Lazio ha deciso, con ordinanza del 22 gennaio, l’annullamento previa sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di sgombero emessa lo scorso 6 settembre 2011 dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e notificata al proprietario il 3 settembre 2024 e ha fissato la trattazione del merito del ricorso per il prossimo 24 settembre. Il che significa che la costruzione dell’da 150 posti individuato nei terreni confiscati alla Fazenda Rocco si deve rimandare. Soddisfazione dell’avvocato Massimiliano Lenzi, che difende gli interessi della persona che ha subito la confisca: “Sulla confisca dei terreni dove il Comune vuole costruire un, c’è un ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, presentato oltre otto anni fa, per il quale si attende la sentenza presumibilmente entro quest’anno.