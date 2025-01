Pronosticipremium.com - Mercato Roma, riecco Marmol e Zalewski a Marsiglia: Celik torna in patria?

oggi in campo la, nell’ennesima trasferta da brividi visti i risultati ottenuti dalla squadra negli ultimi 9 mesi. Si va a Udine, proprio la meta che regalò ai giallorossi l’ultimo successo lontano dall’Olimpico, quell’1-2 con colpo di testa di Cristante decisivo allo scadere. Concentrazione dunque rivolta alla Bluenergy Arena, quasi di tutti, visto che Ghisolfi pensa ad unche non ha ancora spiccato il vola. Ranieri ai attende un’accelerata negli ultimi giorni disponibili, per puntellare le zone ancora scoperte.Se negli ultimi giorni i due punti in lista erano il vice Dovbyk e Frattesi, potrebbe improvvisamente aggiungersi quella del centrale di difesa: Hermoso è vicinissimo a salutaredopo soli 5 mesi, dato un Bayer Leverkusen che ha intensificato i contatti e lo attende alla corte di Xabi Alonso.