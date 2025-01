Quotidiano.net - Madame Bovary? Sì, siamo noi

Roma, 26 gennaio 2025 – È appena arrivato in libreriatutti– e 50 scrittori raccontano perché (Guida Editori) di Gabriella Carmagnola. Dopo i recenti successi del romanzo Non lo dire a nessuno (Guida Editori, 2022), Carmagnola pubblica ora un libro in formato tascabile su 50 grandi romanzi della letteratura mondiale. "I grandi romanzi parlano di noi e parlano adesso – commenta Carmagnola –. Raccontano che aspiriamo tutti a qualcosa che non abbiamo.sempre alla ricerca della felicità, come, la protagonista del romanzo di Flaubert, e come i protagonisti degli altri romanzi. I 50 capolavori di questa raccolta sono un blocco simbolico, avrebbero potuto essere molti di più. Alcuni famosissimi, altri più di nicchia, di generi molto diversi, raccontano tutti chi, trasmettono emozioni e anche consigli e, una volta letti, restano impressi nella memoria.