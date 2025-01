Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta femminile Anterselva 2025 in DIRETTA: Francia e Norvegia in testa dopo metà gara, insegue l’Italia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DIDALLE 14.45I PETTORALI DI PARTENZA12.50 Un errore con il caricatore sia per Kirkeeide che per Michelon, le quali ripartono all’unisono. Due errori per Magnusson che esce a 13.5? dal tandem di12.50 SESTO POLIGONO: Kirkeeide entra con meno di 3? di vantaggio12.49 Comola è stata ripresa da Gasparin che passa in quarta posizione ai 15.7 km.12.48 Allunga nuovamente Kirkeeide che ai 15.7 km ha 4? su Michelon e 5? su Magnusson12.46 Ai 14.7 km il terzetto ditransita insieme. Comola ha allungato leggermente su A.Gasparin in uscita dal poligono12.45il quinto poligono Kirkeeide ha 2.7? di vantaggio su Michelon, 3.6? su Magnusson, 46.4? su Comola, 49.9? su A.Gasparin.12.45 Zero di Comola, Gasparin è più rapida ma è costretta ad utilizzare una ricarica.