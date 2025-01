Juventusnews24.com - Kolo Muani glaciale al Maradona: impatto perfetto, ma c’è tanto di più nella sua prima in maglia Juve. I numeri

di Luca Fiorettial, ma c’èdi piùsuain. Idell’attaccante arrivato dal PSGTra le note più liete in casantus dopo la serataccia del, coincisa con il primo ko stagionale in campionato, c’è senza ombra di dubbio il debutto di Randalinbianconera. L’attaccante, arrivato pochi giorni fa in prestito secco dal Paris Saint-Germain, si è subito ritagliato un ruolo importante all’interno dello scacchiere di Thiago Motta. Il tecnico ha deciso di puntare immediatamente su di lui, convinto di poter trarne risvolti concreti sin dalle primissime battute, e così è stato. Le qualità disono fuori discussione: ricordiamo che i parigini hanno sborsato circa 90 milioni di euro per prelevarlo dall’Eintracht Francoforte nell’estate del 2023.