Incendi a raffica nella notte | un uomo in ospedale

È stata una nottata movimentata – quella tra il 25 e il 26 gennaio – per i vigili del fuoco permanenti e volontari di Bolzano che, in poche ore, hanno dovuto spegnere 5sparsi in tutto il capoluogo. Adesso le indagini sono in corso: si sospetta che si tratti dell’opera di un piromane.