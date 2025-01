Sport.quotidiano.net - In Indonesia la presentazione del Pertamina-Vr46. Ecco le Ducati di Vale: "Siamo molto ambiziosi»

Giallo (quello dintino) colore predominante sulla carena. Il 46 (il numero dintino) come sfondo sul cupolino delle moto, quasi a supportare il 49 e il 21 che sono la targa di Fabio Di Giannantonio e di Franco Morbidelli. E poi – ovviamente – il battesimo, le parole e la spinta (ovviamente dintino) nella direzione di un 2025 che per il team di Rossi, il, sarà un anno da vivere tutto d’un fiato. Sentite Rossi: "Per questo 2025 le aspettative sono piuttosto alte, perchédiventati il secondo team di, che negli ultimi anni ha la moto più competitiva". "Abbiamo due piloti italianiforti – sono ancora parole di–. Franco Morbidelli è dell’Academy e l’abbiamo seguito da quando ha iniziato la carriera. Per noi è importante avere un pilota dell’Academy, è un po’ una chiusura di un cerchio.