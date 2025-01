Bergamonews.it - Immenso Sinner: trionfa agli Australian Open, battuto Zverev in finale

Jannikvincendo il primo slam della stagione. Il numero uno del mondo conclude un torneo praticamente perfetto battendo anche Alexandernella finalissima di domenica 26 gennaio. con un perentorio 3-0.Il primo set alla Rod Laver Arena è all’insegna dell’equilibrio, almeno fino a quandoriesce a strappare il servizio nell’ottavo game alla quarta palla break del set (ne aveva già avute due nel quarto) andando a servire per il set e centrando immediatamente l’obiettivo.Anche nel secondo set Jannik ha due palle break nel terzo game che non riesce a sfruttare, in un set in cui i turni di servizio non sono mai in discussione, se non nell’undicesimo game, quandova sullo 0-30 per poi subire il recupero di Jannik. Il tiebreak dopo un altroparticolarmente equilibrato va ancora in direzione azzurra, con il punto decisivo spacca-gambe che arriva sul 5-4 con l’aiuto del nastro, seguito da due prime massicce, in linea con quanto visto durante tutta la partita.