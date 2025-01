Ilrestodelcarlino.it - "I pensionati in forte difficoltà"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Luca Marighelli è categorico: "Ormai aumenta tutto, non se ne può più. In alcuni bar il caffè è cresciuto da tempo, ricordo quando andavi e costava un euro. Oggi diventa difficile trovare qualcuno che lo venda a quel prezzo. Stessa cosa per il costo della sigarette. Io non fumo, magari può essere anche uno stimolo a far smettere. Per non parlare della benzina, ormai non si riesce più a capire quale sia il prezzo. Il costo della vita è cresciuto per tutti. Chi è in pensione oggi fa molta fatica a tirare avanti. Dai generi alimentari a tante altre spese, i costi sono forti. Senza dimenticare l’aumento delle bollette che pesano sulla gestione familiare in maniera importante".