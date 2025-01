Ilrestodelcarlino.it - "È utile davanti a scuole e asili"

Ilaria Baiocchi è favorevole alla Zona 30. "Sono favorevole al limite di velocità ai 30 chilometri orari in quei tratti di strada dove passano molti pedoni e biciclette. In particolare penso alle zone frequentate dai bambini e alle zone scolastiche, dove ci sono gli studenti che attraversano la strada per andare a scuola. In quei tratti penso che sia fondamentale andare piano. Solo con un limite di velocità molto basso si possono evitare incidenti che coinvolgano persone a piedi o in bicicletta. Se un pedone attraversa la strada all’improvviso, per esempio, lo si può evitare solo se si va ad una velocità ridotta e si ha quindi il tempo di frenare e arrestare la macchina".