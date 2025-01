Sport.quotidiano.net - De Luca salva la Cremonese, ma è un pareggio senza sorrisi

Cremona, 26 gennaio 2025 – Un gol di testa di Dea 2’ dal termine evita la sconfitta alla, che chiude 2-2 con il Modena. Il soffertoacciuffato in extremis, però, non impedisce alla squadra di Stroppa di scivolare a otto punti dallo Spezia. Nonostante i ripetuti inserimenti (nei giorni scorsi sono arrivati Folino e Azzi che già hanno esordito con i canarini) e le importanti ambizioni confermate a più riprese, la squadra grigiorossa non riesce a trovare la continuità necessaria e fatica troppo a confermare sul campo le indubbie qualità di cui dispone il suo organico. La, che domenica 2 febbraio dovrà affrontare l’impegnativa trasferta in casa di una Salernitana affamata di punti, ripropone una volta di più davanti ai suoi tifosi il copione che sta diventando la linea guida di questa stagione.