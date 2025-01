Calciomercato.it - “Così è inguardabile”: disastro Dorgu, cambia tutto

Leggi su Calciomercato.it

Primo tempo da dimenticare per il Lecce contro l’Inter. Sotto di due i salentini hanno offerto una prova incolore. Male anche l’uomo mercatoL’Inter ha messo sin da subito in chiaro il leitmotiv della serata contro il Lecce. Nerazzurri subito in vantaggio con Frattesi su splendido assist di Thuram prima del raddoppio nel finale con Lautaro Martinez.“”:(LaPresse) – Calciomercato.itNel mezzo tante occasioni ed un paio di gol annullati che avrebbero potuto allargare il punteggio complessivo nella prima frazione. Male di fronte il Lecce, poco pericoloso e sopratparecchio disattento in difesa. Bocciati anche i primi 45 minuti della stella, uomo mercato da tempo nel mirino del Manchester United a dispetto delle parole di Sticchi Damiani delle ultime ore.