.com - Calcio a 5 Serie A Femminile / Okasa Falconara dominante: con KickOff finisce 9-2

Leggi su .com

Le Citizens riprendono il filo della trama con una vittoria netta alla prima di ritorno. Un successo per 9-2 sulle milanesi che vendica l’unica sconfitta stagionale occorsa all’andata e conferma a gran voce le ambizioni delle marchigiane.MARITTIMA, 26 gennaio 2024 – Big match con la B maiuscola al Pala Badiali. La quindicesima giornata diA Fabless così si presentava e così si è palesata nell’hangar di via Stadio. Sotto tutti i punti di vista; quelli dell’intensità, della posta in palio e del tabellino finale, recitante 9-2 in favore della falchette.è stata una fiera di eventi in, al termine del quale sono emerse ancora una volta le prospettive slanciate della squadra di Giulia Domenichetti. Attraverso il tredicesimo risultato utile consecutivo della propria rotta, le citizens hanno scalzato anche l’unico serio spauracchio stagionale incarnato nella