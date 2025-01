Ilnapolista.it - Applausi a Ibrahimovic e Giuntoli che uno come Conte non lo volevano

sta conducendo una Masterclass lunga 38 giornate susi allena e si gestisce una squadra, una rosa di giocatori ridotti a un cumulo di macerie dopo il decimo posto e tre allenatori in una sola stagione. Tra i primi banchi dovrebbero sedere, direttore sportivo della Juventus, e Zlatan, dirigente con un ruolo ancora poco definito al Milan su indicazione di RedBird.Dopo 22 giornate di Serie A,ha mostrato cosa significa allenare. Per alcuni è ingombrante, per altri ingovernabile. C’erano dubbi pure sul rapporto che poteva crearsi con De Laurentiis. Ma Antonio è uomo di calcio e Aurelio è uomo d’impresa. Sa quando e a chi lasciare le redini al momento giusto.sarebbe andato di corsa al Milan o alla Juve, ma “i guru del calcio” non lo hanno volutoRitornano attuali le parole di, quando alla prima conferenza stampa di stagione, spiegò così la scelta di Fonseca:«Prima abbiamo studiato il tipo di allenatore e l’approccio nel suo gioco.