Aggredisce agenti in stazione Metropark, arrestato 22enne marocchino

Tempo di lettura: < 1 minutoPrima hanno importunato i passeggeri, poi lo stesso conducente del bus. E quando sono arrivati gliuno dei due li ha aggrediti. E’ accaduto presso la, in corso Arnaldo Lucci.per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale uncon precedenti di polizia. Sono stati glidell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, ad intervenire per la segnalazione di persone moleste. I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, sono stati avvicinati dal conducente di un autobus di linea il quale ha indicato loro i due che, poco prima, avevano importunato dapprima alcuni passeggeri e, successivamente, anche lui tanto da rendere necessario il loro allontanamento dal bus. Uno dei due uomini, alla vista degli operatori, è andato in escandescenza ed ha aggredito gli: è stato bloccato e trovato in possesso di una lama in ferro appuntita e di un sacchetto in tela con diversi preziosi di cui non ha saputo fornire indicazioni circa la provenienza.