Iodonna.it - Vincent Lindon non ci delude mai! Però ci sorprende sempre. Ora che arriva nei cinema con “Noi e loro” come padre affranto di un neonazista, ci confessa di far convivere in sé 50 personalità...

Leggi su Iodonna.it

«Sarebbechiedere a Brad Pitt cosa pensa dei capelli biondi. Ovvio che per lui sono ok!». Ride di gusto, divertito dal paragone un po’ surreale. A ispirarlo, è bastata una domanda a proposito di Noi e, neidal 27 febbraio, che rappresenta solo l’ultima di una lunga serie di pellicole militanti (Wel, La legge del mercato, Titane): “L’artista ha per forza una responsabilità sociale?”. Venezia 2024,: «Sono pazzo di felicità per la Coppa Volpi» X Leggi anche › “La stanza accanto” di Pedro Almodóvar vince il Leone d’Oro di Venezia 2024.